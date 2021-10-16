Ростовская горбольница №1 закупит перчатки на 17,7 миллиона рублей

В Ростове горбольница №1 закупит медицинские перчатки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Городская больница №1 имени Семашко приняла решение закупить медицинские перчатки. На эти нужды планируется потратить более 17,7 миллиона рублей Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие уже подали заявку на участие в тендере. В настоящее время идет работа комиссии по определению победителя. Выбранному поставщику необходимо будет поставить в больницу 820 тысяч пар перчаток разных видов.

Финансирование будет осуществляться из средств, полученных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. А также остаток суммы будет добавлен из средств, полученных по приносящей доход деятельности.

Согласно опубликованной документации, поставщику будет необходимо осуществлять поставку товара в течение 2022 года по требованию заказчика - не чаще трех раз в месяц. Как только будет поступать заявка, поставщик в течение недели должен будет доставить перчатки.

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