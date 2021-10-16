Отключения света в Ростове-на-Дону 18 — 22 октября: где и когда

Отключения электричества пройдут в течение нескольких дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовые отключения света в Ротсове-на-Дону пройдут с 18 по 22 октября. Рассказываем, какие дома и когда останутся без электричества в этот период.

18 ОКТЯБРЯ

9.00 — 17.00

ул. 27-я линия 11-21, 16-20; ул. 29-я линия 23-77, 20-70; ул. 31-я линия 35-75, 34-76; ул. Сарьяна 2-36, 3-29, 87, 89; ул. 2-я Пролетарская 4, 16-84, 21-115; ул. 1-ая 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 39-я линия 35-79, 54-98; ул. 41-я линия 18-52, 17-47; ул. 43-я линия 16-48, 17-31; ул. 45-я линия 31-37; ул. 47-я линия 1-27, 2-14; ул. 49-я линия 1-35, 2-26; ул. 1, 2-ая Левая 1-15, 2-22; ул. Балка; пер. Кирилловский 1-15, 2-16; пер. Балканский 1-41, 113, 2-42; ул. Миронова 4А, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8; ул. Алябьева 19-35, 10-40; ул. Мусоргского 2-14; ул. Каштановая; ул. Липовая; ул. Каштановая; ул. Гераневая; пер. Врубеля 1-19, 2-20; пер. Васнецова 1-15, 10-16; ул. Шостаковича 1-13; ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104; просп. 40 Лет Победы 65/3В, 65/3Г, 65/6, 65/6А, 65/6Б, 65/6Д, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 69/6

9.00 — 18.00

ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131;

10.00 — 15.00

ул. Балашовская 1-7, 2-8; пер. Вагонный 2-12, 3-19; ул. Вагулевского 20-74, 31-93; ул. Лензаводская 5-9; пер. Солдатский 1-7, 2-8; ул. Трудящихся 46-48, 64-66, 47-49; ул. Чебанова 4-12, 1-15

19 ОКТЯБРЯ

9.00 — 18.00

пер. Рыбный 2-22, 1-9; ул. Собино 2-78, 3-71; ул. Депутатская 1/8, 3, 2-24; ул. Минераловодская 8-46, 1-59; ул. Никитина 2-24; ул. Республиканская 2-64, 7-53; пер. Безымянный 14-22, 17-19; ул. Гусева 54-104, 105-167; пер. Желябова 2-4; ул. Кручинина 58-120, 71-89;

9.00 — 17.00

пер. Беломорский 1-33, 80-88; ул. Киргизкая 9, 9/1, 15-21; ул. Белорусская 60-82, 65-99; пер. Уральский 63-95, 68-104; пер. Обский 74-112, 49-93; пер. Ухтомский 71-75, 78-82; ул. 19 линия 11-53, 14-58; ул. Мясникова 14-40; ул. 17 линия 24-76, 25-87; ул. 1-ая Пролетарская 24-38, 27-41; ул. Листопадова 22-30, 31-47; ул. Комсомольская 9; ул. 31 линия 16; ул. 10 линия 15-25, 16-36, 81; ул. 12 линия 1-31, 2-36; ул. Майская 24-30, 25-43; просп. 40 Лет Победы 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13, 15; просп. 40 Лет Победы 73/5, 73/6, 73/7, 73/9, 73/15, 73/17; ул. Комарова 8/2, 10; ул. Королева 1, 1д, 1/5; ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 97, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104

9.00 — 15.00

18-я улица 9-117, 38-92; 17-я улица 9-25, 2-36; 19-улица 4-40, 1-9

10.00 — 15.00

ул. Балашовская 9-11, 12-14; ул. Вагулевского 4-14, 11-29; пер. Защиитный 1-11, 4-10; пер. Моторный 1-23, 2-18; ул. Привокзальная 15/9; ул. Трудящихся 1-47, 2-44

14.00 — 15.00

ул. Пушкинская 76-92

20 ОКТЯБРЯ

9.00 — 18/00

ул. 21-я линия 15; ул. 23-я линия 12-32, 15-41; ул. Мясникова 6-14

9.00 — 17.00

пер. Авральский тупик 6, 13-17; ул. Войкова 114-184, 136, 151-245,197, 199; ул. Железнодорожный Верхний проезд 22-26, 49-53, 73-93, 31Б; ул. Железнодорожный Нижний проезд 91-101, 134А; пер. Жемчужный 39-49, 44-48; пер. Зарядный 80-90, 95-99; ул. Набережная 281-293; пер. Невысокий спуск 3, 16-22, 23; пер. Поселковый 1-й 1-5, 2-10, 63; пер. 2-й Поселковый 1-5, 1А, 4-32; ул. Портовая 317-381; пер. Туристский 5-11, 6-12; пер. Рабфаковский 1-3, 2-6, 20-26; ул. Циолковского 131А, 137Б, 133; пер. Яркий 5-35, 24-36; ул. Электрическая 5А; ул. Королева 1 и, 1ж, 1п; просп. Шолохова 123/8, 125, 127; ул. Полторацкого 10, 12; ул. Просвещения 3/14; ул. Стальского 2-76

21 ОКТЯБРЯ

9.00 — 17.00

ул. Жмайлова 3-11; ул. Мильчакова 3; просп. Стачки 202/1, 204, 204в; ул. Комарова 6, 8, 8/1; ул. Вавилова 78А, 78Б, 78Д, 78Ж

9.00 — 15.00

ул. Пушкинская 179-181; просп. Кировский 80-84, 57, 57 А ; просп. Сиверса 24

7.00 — 20.00

ул. Кумженская 1-71, 2-74; ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 8-18, 3-9; ул. 5-я Причальная 11, 34; С/т «Рыбник»; С/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой»; С/Т «Бытовик»

22 ОКТЯБРЯ

8.00 — 17.00

ул. Кржижановского 373-413; ул. Краеведческая 64-126

9.00 — 17.00

ул. Жмайлова 3-11; ул. Мильчакова 3; просп. Стачки 202/1, 204, 204в

9.00 — 15.00

просп. Соколова 52, 31/118; ул. Пушкинская 141

18 — 22 ОКТЯБРЯ

8.00 — 16.00

просп. 40 Лет Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84.