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Общество16 октября 2021 16:37

Мебель стоимостью в 34 миллиона рублей закупит ростовский лицей № 20

Финансирование будет идти из регионального и городского бюджетов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове лицей № 20 закупит мебель на 34 миллиона рублей

В Ростове лицей № 20 закупит мебель на 34 миллиона рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовский лицей № 20 в рамках реконструкции закупит мебель более, чем на 34 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим образовательным учреждением. Все, кто пожелал принять участие в тендере уже подали свои заявки. Сейчас их анализирует комиссия для выбора победителя. Лицей получит как офисную мебель для преподавательского состава, так и ученические столы и стулья.

Финансирование будет осуществляться из областного и городского бюджетов. Наибольшую часть (64,3%) выделит правительство, а остаток (35,7%) предоставит администрация. Вся закупленная мебель должна быть доставлена в общеобразовательное учреждение до пятого ноября нынешнего года.

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