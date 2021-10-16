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Общество16 октября 2021 16:59

539 тысяч рублей уйдет из резервного фонда правительство на кондиционеры для детской поликлиники

Желающие могут подать заявку на участие до 19 октября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На кондиционеры для детской поликлиники потратят 539 тысяч рублей

На кондиционеры для детской поликлиники потратят 539 тысяч рублей

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Ростовская детская поликлиника получит 12 новых кондиционеров. Потратить на эти нужды планируется порядка 539 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс на поставку кондиционеров был объявлен самим медицинским учреждением. Желающие принять участие в тендере могут подать свои заявки до 19 октября. Выбранному подрядчику необходимо будет доставить три кондиционера, охлаждающих порядка 70 квадратных метров, еще два на 30 квадратных метров и, наконец, семь штук с площадью охлаждения в 20 квадратных метров.

Финансирование будет осуществляться из средств резервного фонда Правительства Ростовской области, выделенных в 2021 году. Победитель конкурса доставит кондиционеры в течение месяца с момента заключения контракта.

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Финансирование будет идти из регионального и городского бюджетов.