Ремонт школы № 44 будут вести сразу две компании Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столице ремонтом школы № 44 займутся сразу два подрядчика. Такое решение было принято комиссией при выборе победителя. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

В городе определили двух победителей, которые займутся ремонтом школы № 44. Ими стали компании "Альянс Контракт" и "Капитал". Напомним, что конкурс объявлен городским управлением капитального строительства. На проведение всех работ готовы были выделить более 289 миллионов рублей.

Финансирование проекта будет осуществляться из городской казны. Рабочие должны выполнить капитальный ремонт здания. Ремонт должен быть полностью окончен в течение 16 месяцев с момента начала работ.

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Желающие могут подать заявку на участие до 19 октября.