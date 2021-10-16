Боец UFC Олег Тактаров вызвал хейтеров на бой в Ростове-на-Дону

Спортсмен позвал недоброжелателей на чемпионат в Ростове. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший чемпион мира UFC Олег Тактаров вызвал хейтеров на поединок в Ростове-на-Дону. Спортсмен резко отреагировал на фразы комментаторов в социальных сетях.

История началась с шутки другого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Тот опубликовал в сторис Instagram фото Конора Магрегора и поинтересовался, где его медаль от Бастрыкина. Шутка отсылала к случаю в московском метро, когда трое дагестанцев избили заступившегося за девушку парня. Тактаров шутку не оценил, но позже хотел разъяснить свою позицию в прямом эфире все в том же Instagram.

На эфир нелестно отреагировали некоторые пользователи соцсетей, судя по всему, фанаты Нурмагомедова. Тактаров отреагировал резко, поскоьку, по словам спортсмена, они затронули его родителей. Видео эфира быстро распространилось в интернете.