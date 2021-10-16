Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт16 октября 2021 19:25

ФК «Сочи» открыл счет в матче с «Ростовом»

Гол забил полузащитник Артур Юсупов
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фоото: ФК "Ростов".

Фоото: ФК "Ростов".

Игрок «Сочи» открыл счет в матче с ФК «Ростов». Игра началась в 19.00 на сочинском стадионе «Фишт».

Автором года стал полузащитник Артур Юсупов. Почти в самом начале матча Кирилл Заика отправил мяч в штрафную. Следом Матео Кассьерра передал снаряд Юсупов, который в свою очередь пробил ворота «желто-синих». Счет 1:0 в пользу хозяев поля.

Артур Юсупов начал выступать за «Сочи» в 2020 году. С 2017 по 2018 он был игроком «Зенита», но находился в аренде «Ростова». В 2018 году он подписал контракт с донским клубом, за который выступал в течение года. До перехода в «Сочи» играл за «Динамо».