ФК «Сочи» открыл счет в матче с «Ростовом»

Фоото: ФК "Ростов".

Игрок «Сочи» открыл счет в матче с ФК «Ростов». Игра началась в 19.00 на сочинском стадионе «Фишт».

Автором года стал полузащитник Артур Юсупов. Почти в самом начале матча Кирилл Заика отправил мяч в штрафную. Следом Матео Кассьерра передал снаряд Юсупов, который в свою очередь пробил ворота «желто-синих». Счет 1:0 в пользу хозяев поля.

Артур Юсупов начал выступать за «Сочи» в 2020 году. С 2017 по 2018 он был игроком «Зенита», но находился в аренде «Ростова». В 2018 году он подписал контракт с донским клубом, за который выступал в течение года. До перехода в «Сочи» играл за «Динамо».