В Ростове 12-летний ребенок умер от коронавируса

Пациент скончался в субботу, 16 октября. Фото: Алиса ТИТКО

В Ростове-на-Дону жертвой коронавируса стал 12-летний мальчик с особенностями развития. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат городской думы Вячеслав Камышный.

По словам депутата, он поддерживал ребенка и его семью несколько лет. Несмотря особенности здоровья, мальчик успешно учился на дистанционке и даже выигрывал в олимпиадах по математике и информатике.

Некоторое время назад мальчик заболел коронавирусом. Несмотря на усилия медиков, 16 октября он скончался.

— К большому сожалению, не смотря на наши все попытки с врачами, спасти его нам не удалось. Царство небесное тебе, мой дорогой друг, — написал Вячеслав Камышный.

Напомним, по данным регионального правительства, за сутки подтвердилась смерть 33 зараженных ковидом. Среди них 24 женщины, младшей из которых было всего 23 года, старшей — 98 лет. От коронавируса скончались девять мужчин в возрасте от 61 до 86 лет.