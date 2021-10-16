ФК «Ростов» проиграл «Сочи» в матче 11 тура РПЛ

Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» проиграл «Сочи» в матче 11 тура российской премьер-лиги. Игра прошла 16 октября на стадионе «Фишт».

Счет открыл полузащитник «Сочи» Артур Юсупов. Благодаря передаче Матео Кассьеры он отправил мяч точно в ворота «желто-синих». Не прошло и 20 минут, как отрыв «Сочи» удвоил Кристиан Нобоа. Полузащитник исполнил красивый одиннадцатиметровый. А спустя всего несколько минут третий гол в ворота ростовчан забил Матео Кассерра — 3:0. Еще один гол сочинцев в исполнении Никиты Бурмистрова судья не засчитал, усмотрев положение «вне игры».

«Ростов» начал забивать только во втором тайме. В начале тайма Баштуш поразил ворота соперника с центра штрафной. В конце игры до винального свистка судьи успел забить Али Соу. Счет составил 3:2.