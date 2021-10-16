«Жалко всех нас!»: болельщики «Ростова» высказались о проигрыше «Сочи»

Счет составил 3:2 в пользу "Сочи". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После победы над «Локомотивом» «Ростов» снова потерпел поражение — на этот раз от «Сочи». Отрыв соперников оказался небольшим — 3:2, игра все равно вызвала бурную реакцию болельщиков.

Напомним, в первом тайме «Сочи» буквально разгромили «Ростов». В начале тайма гол забил Артур Юсупов. После отрыв увеличили Кристиан Нобоа и Матео Кассера. Четвертый мяч забил Никита Бурмистров, правда в итоге гол не был засчитан. Казалось бы, матч провален, но ростовчане наконец начали забивать. Одним из героев встречи стал Баштуш, другим — Али Соу.

Однако голы ростовчан во втором тайме померкли по сравнению с провалом в первом.

— Почему вторую игру подряд мы играем только со второго тайма? Может первые 45 мин у них забастовка на поле? — написал один из болельщиков.

— Просто позор. И дело не в поражении, а в том, какое оно! — высказался.

Были и те, кто поддержал команду, несмотря на неудачный первый тайм. Фанаты заметили, что в данный момент «Сочи» — одна из сильнейших команд, а потому проиграть ей не стыдно. Некоторые похвалили футболистов за волевой второй тайм. Большинство же болельщиков отнеслись к очередному поражению терпимо, но без оптимизма.

— Мы слабо оказались готовы к сезону абсолютно во всех аспектах. На поле всё видно, не спрячешь. Не могут, даже если хотят. Или не хотят при том, что могут. Жалкое зрелище и жалко всех нас.