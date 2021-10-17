В Ростове власти хотят сократить один из автобусных маршрутов

В администрации хотят увеличить интервалы движения автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону власти хотят сократить маршрут автобуса № 63. Предложение опубликовал департамент транспорта на сайте «Активный ростовчанин».

В департаменте пояснили, что на участке от проспекта 40-летия Победы, 310 до улицы Петрожицкого, 2а отсутствует устойчивый пассажиропоток. В связи с этим власти предлагают сделать конечной остановку на 40-летия Победы. В администрации считают, что с помощью оптимизации можно сократить интервалы движения автобусов.

— Департамент транспорта просит жителей Ростова-на-Дону рассмотреть инициативу и проголосовать за или против изменения, — говорится в обращении департамента.

К настоящему моменту за инициативу проголосовало 127 человек, против — 18.