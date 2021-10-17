В Ростовской области коронавирусом заразились еще 579 человек

В ковидных госпиталях находятся 4,8 тысячи человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 579 человек. С начала пандемии число зараженных достигло 147 648. Данные о заболеваемости опубликованы на сайте донского правительства.

Случаи заболевания выявили в 55 городах и районах области. Лидерами по суточному приросту зараженных стали Ростов-на-Дону 201, Шахты — 22, Новочеркасск — 20 и Таганрог — 23

В ковидных госпиталях проходят лечение 4 834 пациента с ковидом. 49 из них находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких.

За сутки подтвердилась смерть 30 зараженных: 20 женщин в возрасте от 51 до 90 лет и 10 мужчин в возрасте от 39 до 87 лет. За все время пандемии жертвами инфекции стали 7 303 человека.

Вылечился от коронавируса еще 201 житель области. Общее число выздоровевших достигло 125 416.