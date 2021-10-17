В Ростовской области начали падать цены на картофель

Ранее причины подорожания картофеля собиралось выяснить УФАС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на рынках начали снижать цены на картофель. Об этом сообщили жители Новочеркасска.

В соцсетях люди рассказали, что на местном Азовском рынке картофель сначала продавали по 50 рублей за килограмм. Но ситуация стала меняться, когда покупатели отправились за дешевым картофелем в другие уголки в области.

— Пока жители Новочеркасска дерутся в очереди за картошкой, на Азовском рынке она подешевела с 50 до 35 рублей, — сообщили посетители рынка.

Напомним, жители Ростовской области пожаловались на рост цен на картофель. Так, покупатели были даже готовы простоять в километровой очереди, чтобы купить продукт подешевле. Один из донских фермеров объяснил «КП», с чем было связано подорожание.