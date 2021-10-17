Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2021 13:44

В Ростовской области начали падать цены на картофель

Ранее жители вставали в очереди, чтобы купить овощи дешевле
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее причины подорожания картофеля собиралось выяснить УФАС.

Ранее причины подорожания картофеля собиралось выяснить УФАС.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на рынках начали снижать цены на картофель. Об этом сообщили жители Новочеркасска.

В соцсетях люди рассказали, что на местном Азовском рынке картофель сначала продавали по 50 рублей за килограмм. Но ситуация стала меняться, когда покупатели отправились за дешевым картофелем в другие уголки в области.

— Пока жители Новочеркасска дерутся в очереди за картошкой, на Азовском рынке она подешевела с 50 до 35 рублей, — сообщили посетители рынка.

Напомним, жители Ростовской области пожаловались на рост цен на картофель. Так, покупатели были даже готовы простоять в километровой очереди, чтобы купить продукт подешевле. Один из донских фермеров объяснил «КП», с чем было связано подорожание.