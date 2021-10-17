Жители Ростовской области стали вдвое чаще жаловаться на здравоохранение

За третий квартал года поступило более тысячи обращений, связанных со здравоохранением. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области изучили количество и характер обращений, поступивших в правительство в третьем квартале 2021 года. Согласно исследованию, одна из актуальных тем в последнее время — здравоохранение.

Всего за последние три месяца власти получили 8 530 обращений. 13% жалоб и вопросов касались здравоохранения. В частности, авторы доклада насчитали 1 114 таких писем. По сравнению с предыдущим кварталом их количество увеличилось в два раза.

— Это обусловлено осложнением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, — объясняется в докладе рост числа обращений.

При этом самыми наболевшими остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Власти получили 1 497 таких обращений такой тематики или 17% от общего количества.