Ростовчанин попал в больницу после нападения неизвестных

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону неизвестные жестоко избили мужчину. Происшествие случилось на улице Зоологической 15 октября.

По предварительным данным, молодой человек находился в районе зоопарка. У него произошел конфликт с компанией других мужчин. В итоге парня так сильно избили, что очевидцам пришлось вызывать скорую помощь.

В каком сейчас состоянии находится пострадавший, не сообщается. Известно, что он получил множественные травмы. Причастных к преступлению сейчас ищет полиция.

— По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Проводятся розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, наказание по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.