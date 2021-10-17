В Ростовской области мошенник после 13 звонков уговорил женщину перевести ему два миллиона

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Фото: Тимур Ханов.

В Шахтах 60-летняя жительница обратилась в полицию после того, как у нее похитили два миллиона рублей. Женщина потеряла деньги, доверившись лжесотруднику банка.

По словам пострадавшей, в течение двух дней ей поступали звонки с неизвестных номеров. В итоге на 13-й раз она все-таки взяла трубку, поскольку ожидала звонка от приятельницы. Однако человек на том конце провода представился сотрудником одного из банков. Мужчина сообщил, что на по ее счету происходят сомнительные операции. Женщина сразу запаниковала — у нее на счету была довольно крупная сумма денег. Тогда неизвестный успокоил собеседницу и предложил перевести средства на резервный счет.

Пострадавшая не почувствовала подвоха и сделала все, что ей говорил «сотрудник банка». Только положив трубку, она поняла, что с ее счета похитили 2 100 000 рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»ю Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступников, — говорится в сообщении донской полиции.