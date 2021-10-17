В Ростовской области 39-летний мужчина скончался от коронавируса

Всего жертвами коронавируса стали 30 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 30 человек скончались от коронавируса. Данные о ситуации с ковидом в регионе сообщили в региональном правительстве.

Среди жертв оказались десять мужчин. Одному из них было 39 лет, другим было от 55 до 87 лет. Ковид унес жизни 20 женщин в возрасте от 51 до 90 лет. В сообщении говорится, что у всех этих людей были диагностированы хронические заболевания.

Всего с начала падении умерли 7 303 жителя Ростовской области.

На данный момент в больницах остаются 4 834 зараженных. Состояние 49 оценивается как тяжелое — эти люди подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 383 пациента находятся на неинвазивных аппаратах ИВЛ.

За последние сутки число зараженных увеличилось на 579 человек и достигло 147 648.