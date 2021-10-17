В Ростове жители Левенцовки пожаловались на стихийную свалку

Фото: vk.com/rostovnetip.

В Ростове-на-Дону образовалась очередная стихийная свалка. Об этом в соцсетях рассказали жители микрорайона «Левенцовский».

Люди обнаружили свалку прямо за микрорайоном. На кадрах с места видно, что горы строительного мусора оказались разбросаны по огромной территории.

— Конец Левенцовки. Просто горы строительного мусора везде, — возмутилась автор видео.

Напомним, ранее жители микрорайна выступили против строительства Западного обхода Ростова-на-Дону. Люди опасались, что появление оживленной трассы вдоль жилого массива повлияет на экологию. Представитель инициативной группы также отмечал, реализация проекта грозит «Левенцовке» шумом.