В Ростове-на-Дону в День отца заложили две аллеи

В День отца в городе продолжилась акция древонасаждения. Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону в честь Дня отца заложили специальную аллею отцов. Деревья посадили в парке Собино 17 октября, сообщили в администрации города.

В праздничной акции приняли участие сотрудники администрации со своими детьми. Несколько деревьев посадил и сити-менеджер Алексей Логвиненко со своими дочерями. В результате в Собино появилось два аллеи: аллея отцов, состоящая из 20 елей, и липовая аллея из 30 деревьев.

Напомним, накануне в Ростове прошел День древонасаждения. За сутки в городе высадили более 3,3 тысячи деревьев: сосны, ели, дубы, акации и другие. Акция древонасаждения в донской столице пройдет до середины декабря.