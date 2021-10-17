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Общество17 октября 2021 21:07

В Ростове-на-Дону в День отца заложили две аллеи

В парке Собино появилось еще 50 деревьев
Михаил СТРИЖЕВ
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В День отца в городе продолжилась акция древонасаждения. Фото: администрация Ростова.

В День отца в городе продолжилась акция древонасаждения. Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону в честь Дня отца заложили специальную аллею отцов. Деревья посадили в парке Собино 17 октября, сообщили в администрации города.

В праздничной акции приняли участие сотрудники администрации со своими детьми. Несколько деревьев посадил и сити-менеджер Алексей Логвиненко со своими дочерями. В результате в Собино появилось два аллеи: аллея отцов, состоящая из 20 елей, и липовая аллея из 30 деревьев.

Напомним, накануне в Ростове прошел День древонасаждения. За сутки в городе высадили более 3,3 тысячи деревьев: сосны, ели, дубы, акации и другие. Акция древонасаждения в донской столице пройдет до середины декабря.