В Ростове за деньги мэрии отремонтируют незаселенную квартиру в Западном микрорайоне

В Ростове за деньги мэрии отремонтируют квартиру Фото: Анастасия Осипова

В донской столице будет отремонтирована незаселенная квартира в Западном микрорайоне. Стоит отметить, что на проведение работ деньги будут выделены из городского бюджета. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением жилищно-коммунального хозяйства Советского района. Все желающие смогут подать свои заявки на участие в тендере до 25 октября. Согласно опубликованной документации, выбранный подрядчик должен будет провести в квартире на проспекте Стачки ремонт в виде отделочных работ.

Победитель конкурса на выполнение работ получит 704,3 тысячи рублей. Полностью они должны быть окончены через 15 дней после заключения контракта.

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На проведение работ уйдет более 289 миллионов рублей.