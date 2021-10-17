В Ростове водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

Женщину доставили в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове водитель сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Петренко 16 октября около 23 часов.

Как рассказали в донской Госавтоинспекции, 41-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал автомобиль. После этого водитель скрылся с места ДТП — его личность пока не установлена.

— Проводится комплекс розыскных мероприятий, направленных на задержание правонарушителя, выясняются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД.

Пострадавшая получила травмы. В настоящее время она находится в больнице.