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Общество17 октября 2021 22:52

В Ростове водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

Автомобилиста разыскивают полицейские
Михаил СТРИЖЕВ
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Женщину доставили в больницу.

Женщину доставили в больницу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове водитель сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Петренко 16 октября около 23 часов.

Как рассказали в донской Госавтоинспекции, 41-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал автомобиль. После этого водитель скрылся с места ДТП — его личность пока не установлена.

— Проводится комплекс розыскных мероприятий, направленных на задержание правонарушителя, выясняются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД.

Пострадавшая получила травмы. В настоящее время она находится в больнице.