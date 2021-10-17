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Общество17 октября 2021 23:08

Под Ростовом двое детей пострадали при столкновении иномарок

Травмы также получил один из водителей
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в Батайске в результате ДТП пострадали двое детей. Происшествие случилось 17 октября около 14:30 на пересечении переулка Рыбного и улицы Московской.

38-летняя женщина за рулем «Хендай Солярис» на перекрестке не пропустила «Лексус», который двигался по главной дороге. В результате иномарки столкнулись.

— В ДТП пострадала водитель «Хендай» и две ее пассажирки — 14-летние девочки, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.