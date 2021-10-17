Момент ДТП со сбитой на пешеходном переходе женщиной попал на видео

Фото: instagram.com/suvorovskiy_zhk.

Появилось видео наезда автомобиля на женщину, переходившую дорогу на улице Петренко. Авария произошла 16 октября около 23 часов.

Напомним, пешеход шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал автомобиль. На кадрах с места аварии видно, как после сильного удара машина, не сбавляя скорости, уезжает.

К счастью, рядом оказались другие люди. Очевидцы и вызвали пострадавшей скорую помощь. Прибывшие медики доставили ее в больницу.

Личность автомобилиста пока неизвестна. Его разыскивают полицейские.