На проведение медосмотра персонала ростовской детской поликлиники уйдет около 460 тысяч рублей

Медики должны пройти обследование 30 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице процедуру медицинского осмотра пройдут сотрудники детской городской поликлиники Железнодорожного района. На эти нужды планируется потратить почти 460 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие уже смогли подать заявки на участие в тендере. В настоящее время идет работа комиссии по выявлению победителя аукциона. Выбранному подрядчику необходимо будет проанализировать состояние всего персонала.

Деньги будут выделяться из средств, полученных за оказание медпомощи в системе ОМС. Все работники должны пройти медосмотр в течение ноября месяца. Тем, кто был на больничном или в отпуске, необходимо обследоваться не позднее 15 декабря.

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