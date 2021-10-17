Поставка музыкального оборудования влетит в копеечку городской казне

Ростовский Дом детского творчества получит новую музыкальную аппаратуру Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти донской столицы направят деньги на закупку музыкальной аппаратуры для "Дома детского творчества". На это планируется потратить порядка 807 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учреждением. Все желающие уже приняли в нем участие. На днях были определены победители этого тендера, ими стали компания "Легион" и "Компания " Висмедиа". Теперь им необходимо будет доставить звуковую и видеоаппаратуру в "Дом детского творчества". Сделать это необходимо в течение недели с момента заключения контракта.

Финансирование этой поставки будет осуществляться из средств городского бюджета Ростова-на-Дону.

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