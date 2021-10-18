Отключение света в Ростове-на-Дону 18 октября 2021 года: город ждут масштабные обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

ул. 27-я линия 11-21, 16-20; ул. 29-я линия 23-77, 20-70; ул. 31-я линия 35-75, 34-76; ул. Сарьяна 2-36, 3-29, 87, 89; ул. 2-я Пролетарская 4, 16-84, 21-115; ул. 1-ая 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 39-я линия 35-79, 54-98; ул. 41-я линия 18-52, 17-47; ул. 43-я линия 16-48, 17-31; ул. 45-я линия 31-37; ул. 47-я линия 1-27, 2-14; ул. 49-я линия 1-35, 2-26; ул. 1, 2-ая Левая 1-15, 2-22; ул. Балка; пер. Кирилловский 1-15, 2-16; пер. Балканский 1-41, 113, 2-42 18.10.21 18.10.21 09=00 17=00

ул. Балашовская 1-7, 2-8; пер. Вагонный 2-12, 3-19; ул. Вагулевского 20-74, 31-93; ул. Лензаводская 5-9; пер. Солдатский 1-7, 2-8; ул. Трудящихся 46-48, 64-66, 47-49; ул. Чебанова 4-12, 1-15 18.10.21 18.10.21 10=00 15=00

В понедельник, 18 октября с 8 до 16 часов свет отключат на просп. 40 Лет Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Миронова 4А, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8; ул. Алябьева 19-35, 10-40; ул. Мусоргского 2-14; ул. Каштановая; ул. Липовая; ул. Каштановая; ул. Гераневая; пер. Врубеля 1-19, 2-20; пер. Васнецова 1-15, 10-16; ул. Шостаковича 1-13; ул. Комсомольская 9; ул. 31 линия 16; ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104.

С 9 до 18 часов электричества не будет на ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131.

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