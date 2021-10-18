В Ростовской области рецидивист похитил рыболовные принадлежности со двора в соседнем селе

Удочки со двора в соседнем селе похитил рецидивист в Ростовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области мужчина похитил удочки во время прогулки в соседнем селе.

Оперативники выяснили, что 27-летний житель Кагальницкого района приехал в соседнее село и во время прогулки там пробрался в один из дворов, где похитил из хозпостройки рыболовные принадлежности. Общая стоимость похищенного составила порядка 24 тысяч рублей. После этого он скрылся с места происшествия.

Злоумышленника удалось задержать полиции. Все похищенное он оставил себе. Правоохранителям удалось вернуть все похищенное законному владельцу. Кроме того, стало известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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По мнению общественников, он мог образоваться из-за отсутствия укрепительных работ на склоне.