Хозяйственная постройка в 40 квадратных метров сгорела в Ростовской области

В Ростовской области сгорела масштабная хозяйственная постройка. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области сгорела большая хозяйственная постройка.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 октября, около половины четвертого дня в селе Латоново Матвеево-Курганского района. На улице Гагарина во дворе дома № 5 загорелась хозяйственная постройка. Заметив дым и огонь, соседи вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 40 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание удалось к 16:06, а полностью огнь бы потушен уже через пять минут после этого. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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