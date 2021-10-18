Три ростовских ресторана и один бар удостоились национальной ресторанной премии

Ростовские рестораны и бар получат национальную ресторанную премию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три ресторана и один бар донской столицы будут удостоены национальной ресторанной премии Wheretoeat 2021 by Evian & Ferrarelle. Ростовчане смогли получить сразу два первых места в южном регионе.

В номинации «Лучший бар» победителем стал ростовский speakeasy-бар Shanghai 12. А первым среди ресторанов оказался LEO Wine & Kitchen.

Всего жюри конкурса отобрало 50 лучших ресторанов южного региона страны. Заведения с наибольшим количеством голосов вошли в десятку лидеров премии и будут удостоены заслуженных наград. Кроме уже названного ресторана LEO Wine & Kitchen, в десятку также вошли ростовские рестораны «ОнегинДача» и La Fabrica.

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