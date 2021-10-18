В Новочеркасске при пожаре пострадал 52-летний мужчина

С огнем удалось справиться за полчаса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на понедельник, 18 октября, в городе Новочеркасске произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ростовской области.

Известно, что вызов поступил около 02:56 на телефон единой диспетчерской службы. Звонивший сообщил, что горит дом под номером 83, что в проспекте Платовский.

- Площадь возгорания составила десять квадратных метров, - рассказали в ведомстве. - На месте работали семь человек огнеборцев и две спецмашины. В результате, через полчаса - в 03:25 - огонь удалось полностью ликвидировать.

Известно, что пострадал 52-летний мужчина. Он получил ожоги.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.