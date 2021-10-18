Авария на проспекте Шолохова спровоцировала многокилометровую пробку на въезде в Ростов

Из-за ДТП в Ростове образовалась многокилометровая пробка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранним утром автомобилисты, въезжающие в Ростов с проспекта Шолохова недоумевали по поводу того, почему их приходится опаздывать на работу и стоять во многокилометровой пробке. Стоит отметить, что в утренний час пик на этом отрезке проспекта заторов почти никогда не бывает. Позже стало известно, что причиной стала авария, произошедшая на пересечении с улицей Дмитрова.

Инцидент произошел примерно в половине девятого утра, а это в донской столице, как известно, самый час пик. Именно из-за него и растянулась многокилометровая пробка от Малого Зеленого кольца и практически до самого парка Авиаторов. Более пяти километров дороги автомобилистам приходилось преодолевать со скоростью не выше 10-20 километров в час.

Множество людей опоздали на работу из-за этого происшествия.

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