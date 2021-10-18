Пока тепло, но готовьте куртки: Резкое похолодание в Ростове обещают синоптики

За всю историю наблюдений метеорологов, самый теплый день 18 октября был в 1919 году - тогда на дворе было плюс 27,2 градуса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ясная и теплая погода ждет ростовчан в понедельник, 18 октября. Об этом сообщают синоптики. Днем воздух прогреется до +16 градусов.

К слову, за всю историю наблюдений метеорологов, самый теплый день 18 октября был в 1919 году - тогда на дворе было плюс 27,2 градуса, а вот самый холодный - в 1976 году, когда было до минус 6,9 градуса.

Уже во вторник, 19 октября, погода резко испортится. Обещают хмурый день и дождь. В днем будет всего от плюс семи до девяти градусов. До восьми со знаком плюс обещают в среду, 29 октября.

Но потом тепло снова вернется в донскую столицу. В четверг, 21 октября, потеплеет до плюс 13 градусов. В пятницу, 22 октября, уже от 11 до плюс 17. А в выходные - до плюс 18 градусов.

Атмосферное давление выше нормы. Кроме того, со вторника, 19 октября, обещают сильный ветер, его скорость составит 12-13 метров в секунду.