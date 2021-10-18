В День древонасаждений на Дону высадили 30 тысяч деревьев и более 10 тысяч кустарников

В осеннем празднике поучаствовали 20 тысяч жителей Ростовской области. Фото: правительство РО.

В минувшие выходные, 16 и 17 октября, в Ростовской области прошел праздник осенний День древонасаждений. За это время было высажено порядка 30 тысяч деревьев и более 10 тысяч кустарников. Об этом сообщает сайт донского правительства.

По данным донского министерства ЖКХ, также были благоустроены цветники и газоны.

Всего же в посадках и благоустройстве приняли участие свыше двадцати тысяч жителей региона. Это бизнесмены, депутаты, молодежь, чиновники и инициативные дончане.

Известно, что часть деревьев были высажены в «первой миле» будущего непрерывного линейного парка на берегах Темерника. Всего в рамках программы озеленения набережной реки обещают посадить 500 лиственных декоративных деревьев разных пород – таких, как ясень, сирень, тополь, ива и тамарикс.

Напомним, День древонасаждений проводится в Ростовской области уже девятый год. За это время на Дону высадили около 3,5 миллиона саженцев деревьев и кустарников. В этих акциях участие приняли более миллиона жителей региона.

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