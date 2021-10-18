В Ростове уже больше недели не могут найти родственников 68-летнего пенсионера

Волонтеры уже больше недели ищут родственников больному пенсионеру Фото: Общественный поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»
В городе Иваново и всей Ростовской области уже 11 дней ищут родственников больного пожилого мужчины. Пенсионера Януша Орлова разыскивает поисковый отряд "ЛизаАлерт Юг".
- 68-летний Януш Иванович Орлов с 7 октября находится в лечебном учреждении, - говорится в сообщении поискового отряда.
По словам волонтеров, рост пенсионера 160 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет седые волосы и карие глаза. На момент поступления в больницу на нем был серый свитер и черные брюки. Из особых примет - борода.
Помогите найти родственников! Мужчина уже не молод, да и со здоровьем проблемы. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112,- сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".
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