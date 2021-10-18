В Ростове пройдет финал конкурса «Лучший молодой преподаватель юга России 2021»

В честь своего 90-летнего юбилея Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) решил провести в понедельник, 18 октября, Межрегиональный инновационный конкурс «Лучший молодой преподаватель юга России 2021» для того, чтобы молодые преподаватели смогли прокачать и улучшить свои навыки.

Конкурс разделен на два этапа - заочный и очный. Первый заочный этап уже был пройден преподавателями из пяти федеральных округов: Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Приволжского и Центрального.

От начинающих преподавателей требовалось показать презентацию о своей инновации в педагогике, а также пройти видеоинтервью. Практически во всех презентациях конкурсантов говорилось о вовлечение студентов в освоении того или иного предмета.

А видеоинтервью проходило на HR-платформе технического спонсора Конкурса IT компании Easyhire. У всех участников была только одна попытка. На подготовку к вопросу каждому преподавателю отводилось лишь 30 секунд. После чего каждый в течение минуты должен был непрерывно отвечать.

Заявки участников оценивали только лучшие судьи. Это восемь высококвалифицированных экспертов, среди которых победители всероссийских конкурсов педагогического мастерства, международный сертифицированный тренер по ораторскому искусству и ведущие преподаватели университетов.

После заочных испытаний в финал прошли только 33 молодых специалиста. Теперь им предстоит сразиться за звание лучшего педагога в очном этапе, который пройдет в понедельник, 18 октября, в РИНХе. Участникам необходимо будет выступить перед студентами и экспертами конкурса. Причем теперь они должны будут испробовать свои инновации на практике, активно вовлечь слушателей и убедить их в важности преподаваемого ими предмета.

Надо сказать, что РГЭУ (РИНХ) не первый раз выступает площадкой и организатором конкурсов педагогического мастерства. Так, 26 апреля 2019 года, в нем проходил Межрегиональный тур III Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов.

Также, за последние три года четыре сотрудника РГЭУ (РИНХ) становились победителями Всероссийских конкурсов педагогического мастерства.

А мы желаем боевого настроя всем участникам и удачи в достижении заветной победы!