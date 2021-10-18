Имя победителя на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону гордума назовет 19 октября

Победителя конкурса на пост сити-менеджера Ростова назовут 19 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 октября в гордуме назовут победителя конкурса на должность сити-менеджера Ростова. В финал прошли два кандидата из пяти - Алексей Логвиненко и Вадим Сидоров. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Известно, что в этот день состоится восьмое заседание городской Думы седьмого созыва. В повестке дня - свыше трех десятков вопросов. Первый из них - о назначении на должность главы администрации города Ростова-на-Дону.

Докладчиком по этому вопросу выступит председатель комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города Ростова-на-Дону, заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Известно, что всего на должность главы администрации донской столицы претендовали пять кандидатов, каждый из них помимо тестирования представил перед членами комиссии свой план по развитию города-миллионника на ближайшее время. В итоге были выбраны только два финалиста - действующий сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и первый заместитель главы администрации Кагальницкого района Вадим Сидоров. С победителем конкурса будет заключен четырехлетний контракт.

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