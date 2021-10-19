Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» стартовал в новом формате

XXXI Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» стартовал в Москве. Известно, что в этом году соревнования организованы в новом формате — матчи идут одновременно на двух площадках, расположенных в пешей доступности друг от друга.

Так, первой стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а второй — Дворец спорта «Лужники». Собственную виртуальную площадку onlinekortvtb.ru в дополнение к офлайн-активностям разработал и запустил банк ВТБ, выступающий титульным спонсором турнира.

- Группа ВТБ поддерживает проведение международного теннисного турнира уже более 20 лет в рамках социальной программы «Спортивная страна», - рассказал старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов. - Для нас важно не только долгосрочное сотрудничество с партнерами, но и развитие значимых для страны проектов, поиск современных решений, соответствующих запросам аудитории. В прошлом году турнир был отменен впервые за его тридцатилетнюю историю. Сегодня мы все еще живем в условиях значительных ограничений, связанных с коронавирусом. Именно поэтому мы решили создать платформу, которая даст возможность всем желающим виртуально посетить турнир. С сегодняшнего дня на сайте “ОНЛАЙН-КОРТ ВТБ” будет постоянно появляться актуальная информация о соревнованиях, трансляции матчей и прямые включения, zoom-интервью со спортсменами и многое другое. Популяризации спорта и здорового образа жизни — один из ключевых приоритетов социальной политики нашего банка, поэтому для нас важно сделать мероприятие доступным для всех поклонников тенниса.

Как сообщил президент Федерации тенниса России и председатель совета директоров турнира «ВТБ Кубок Кремля» Шамиль Тарпищев, главным событием для любителей тенниса стала возможность увидеть троих сильнейших российских теннисистов: шестую ракетку мира Андрея Рублева, Аслана Карацева и Карена Хачанова, входящих в топ-30 лучших теннисистов мира. Все они выступают за сборную России в командных соревнованиях и показывают стабильно высокий уровень игры на протяжении последних сезонов. В женском турнире также принимают участие сильнейшие спортсменки, поэтому в обоих турнирах нас ждут очень напряженные матчи с самого начала игр.

- Новые реалии помогли нам пересмотреть отношение к формату онлайн, который долгое время воспринимался как вспомогательный, но за последние два года получил отдельный самостоятельный статус, - добавил спикер. - Благодаря порталам, которые разработаны банком и организаторами в рамках турнира “ВТБ Кубок Кремля”, доступ к онлайн-активностям с участием ведущих российских и зарубежных звезд тенниса появится у всех желающих.

Сообщается, что международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» организован с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по работе спортивных площадок в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.