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Общество18 октября 2021 14:42

В Ростове задержали подозреваемого в незаконной продаже сильнодействующих препаратов

28-летний мужчина заключен под стражу
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону полицейские пресекли незаконный сбыт сильнодействующих препаратов. По подозрению в преступлении задержали 28-летнего мужчину.

Факт сбыта девяти граммов препарата выявили во время «проверочной закупки». Речь идет о каплях для глаз «Тропикамид». Полиция установила причастность к преступлению 28-летнего мужчины. Позже его задержали при поддержке бойцов ОМОНа.

Задержание подозреваемого
Видео: ГУ МВД по Ростовской области.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ГУ МВД по Ростовской области.