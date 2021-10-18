Резкое похолодание до +2 градусов ждет ростовчан

Резкое похолодание в Ростове обещают синоптики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону синоптики обещают резкое похолодание, которое ждет жителей города в ночь на среду, 20 октября. В это время обещают до +2 градусов.

Так, еще 18 октября в дневные часы обещают до +16. Во вторник, 19 октября, днем похолодает до +9 тепла. В тот же день метеорологи не исключают дождь, а северо-западный ветер усилится до 12 метров в секунду.

В первой половине дня среды, 20 октября, будет облачно, а во второй - снова проглянет солнце. Днем от +6 до +8 градусов.

В четверг, 21 октября, из-за сильного ветра, который сменит свое направление на юго-западное, в ночные часы будет ощущаться до плюс двух. Но уже днем обещают до + 13 градусов.

В пятницу, 22 октября, снова тепло - до +17, еще на градус жарче - в выходные, 23 и 24 октября.