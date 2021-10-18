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Общество18 октября 2021 15:33

Школьник из Новочеркасска вышел в финал «Детского Евровидения–2021»

Отборочный тур пройдет в Москве 26 октября
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
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Школьник из Ростовской области уже удивил ведущего шоу «Лучше всех!» на Первом канале Максима Галкина.

Школьник из Ростовской области уже удивил ведущего шоу «Лучше всех!» на Первом канале Максима Галкина.

Фото: Личный архив

Житель Новочеркасска 12-летний Андрей Дробышев выступит в финале отборочного тура «Детского Евровидения–2021». Он пройдет 26 октября в Москве. Об этом сообщает сайт администрации города.

В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок – порядка 600. В полуфинале выступили 65 ребят, каждый из которых исполнил песни, которые подал во время заявки. Жюри отобрало 12 композиций. И теперь юные артисты выйдут на сцену в Национальном финале отборочного тура.

Сообщается, что выбирать победителя будут не только члены жюри, но и сами зрители. Для них будет организовано интернет-голосование.

Как сообщает сайт мэрии Новочеркасска, Андрей Дробышев уже побывал в шоу Максима Галкина «Лучше всех», где на всю страну исполнил песню «Я свободен», а также участвовал в кастинге популярного шоу «Голос. Дети». В его копилке победы в международных и российских конкурсах вокалистов.