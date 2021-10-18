Школьник из Новочеркасска вышел в финал «Детского Евровидения–2021»

Школьник из Ростовской области уже удивил ведущего шоу «Лучше всех!» на Первом канале Максима Галкина. Фото: Личный архив

Житель Новочеркасска 12-летний Андрей Дробышев выступит в финале отборочного тура «Детского Евровидения–2021». Он пройдет 26 октября в Москве. Об этом сообщает сайт администрации города.

В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок – порядка 600. В полуфинале выступили 65 ребят, каждый из которых исполнил песни, которые подал во время заявки. Жюри отобрало 12 композиций. И теперь юные артисты выйдут на сцену в Национальном финале отборочного тура.

Сообщается, что выбирать победителя будут не только члены жюри, но и сами зрители. Для них будет организовано интернет-голосование.

Как сообщает сайт мэрии Новочеркасска, Андрей Дробышев уже побывал в шоу Максима Галкина «Лучше всех», где на всю страну исполнил песню «Я свободен», а также участвовал в кастинге популярного шоу «Голос. Дети». В его копилке победы в международных и российских конкурсах вокалистов.