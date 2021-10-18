Жительница Ростовской области подозревается в даче ложных показаний

Женщина скрыла правду о насильственных действиях подсудимого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области женщина, будучи свидетелем по уголовному делу, скрыла правду о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ по Ростовской области.

- Следственным отделом по городу Батайск возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Ростовской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Заведомо ложные показания в суде", - уточняется в сообщении.

В августе прошлого года подозреваемая проходила свидетелем по уголовному делу, связанному с насильственными действиями сексуального характера в отношении ребенка. Тогда она дала заведомо ложные показания о непричастности подсудимого к совершенному преступлению. Однако при вынесении приговора, суд признал ее показания не соответствующими действительности.

Сейчас по уголовному делу жительницы Батайска выясняются обстоятельства, которые имели бы значение в ее деле. А ей самой грозит штраф до 80 тысяч рублей или арест на три месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На берегу Таганрогского залива обнаружили автомобиль с трупом мужчины

Подозреваемого в убийстве задержали (подробнее)