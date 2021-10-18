Популярные у наркоманов лекарства ростовский фармацевт прятала в шкафу для одежды

Не все фармацевты работают по закону. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области с проверкой в одну из аптек нагрянули правоохранители. Из оперативной информации стало известно, что фармацевты отпускали без рецепта кодеинсодержащие лекарства. Об этом рассказали в региональном Управлении Росздравнадзора.

- Сотрудники аптеки прятали таблетки популярных среди наркоманов лекарства в картонной коробке в шкафу для одежды и предметов быта, находящемся в подсобном помещении, - говорится в сообщении.

Дело было передано в суд. В итоге аптеку привлекли к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Арбитражный суд Ростовской области назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысячи рублей. Можно сказать, что те еще легко отделались: максимальное наказание по данной статье, предусмотренное законодательством, составляет штраф до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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