Власти рассказали, где в Ростовской области могут открыть новые ковидные госпитали

Ковидные госпитали хотят открыть в нескольких городах и районах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области могут появиться новые ковидные госпитали в шести городах и районах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Обсуждается вопрос строительства шести ковидариев. Их могут развернуть в Донецке, Шахтах, Звереве, Цимлянском, Дубовском, Тацинском районах.

— Количество коек напрямую зависит от развития эпидемиологической ситуации, — прокомментировали в правительстве.

Напомним, 6 октября в РОКБ сообщили, что ковидный госпиталь начал работать на максимальной мощности. Все 670 мест оказались заняты. Позже главный врач больницы скорой медицинской помощи в Таганроге рассказал, также существует нехватка мест.

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