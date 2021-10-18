В ноябре завершатся пуско-наладочные работы в инфекционной больнице в Ростове

Первый этап строительства уже завершен Фото: Алиса ТИТКО

Инфекционную больницу донские власти обещали открыть еще в октябре. Ростовчане обратились на страницу Минздрава области в Инстаграме с просьбой озвучить сроки сдачи больницы. На что получили комментарий от официальной страницы Минстроя региона.

- Создание объекта ведётся в три этапа. На первом этапе построено девять корпусов: больничные, инфраструктурные, хозяйственные, административные здания общей площадью 33 000 квадратных метров, - напомнили в Минстрое. - На втором и третьем этапах строительства будут возведены патологоанатомический корпус, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек. Работы первого этапа завершены. Пуско-наладочные работы будут завершены в ноябре 2021 года.

Еще в начале октября губернатор Василий Голубев сообщил, что больница построена. Сейчас дело за малым - оформление документов и пуско-наладочные работы.

Напомним, за сутки в Ростовской области обнаружено 586 заболевших. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 51 человек. Еще 385 пациентов стационаров - на неинвазивной ИВЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая инфекционная больница должна заработать в Ростове к 30 декабря

Сроки были перенесены из-за невыполнения обязанностей подрядчиком (подробнее)

В Ростовской области 51 пациент с коронавирусом подключен к аппаратам ИВЛ

По данным медиков, большинство новых заболевших – до 45 лет (подробнее)