Ростовчанка не поделила с соседом место на парковке

В полицию Ростова-на-Дону обратилась владельца «Мазды». Женщина рассказала, что кто-то повредил ее машину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ростова-на-Дону обратилась владельца «Мазды». Женщина рассказала, что кто-то повредил ее машину. Сумму ущерба дама оценила в 12 тысяч рублей. А заодно припомнила, что на днях у нее был конфликт с соседом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Стражи порядка выехали на место, а после отыскали и 64-летнего подозреваемого.

- Мужчина пояснил, что всегда оставлял свой автомобиль на одном месте, но, вернувшись с работы, увидел, что оно занято, - рассказали в донском главке. - Поэтому он повредил дверь иномарки и ушел домой.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Если дело дойдет до суда, а вредителя признают виновным, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

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