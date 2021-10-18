В Ростове-на-Дону на нескольких участках ограничат проезд и запретят остановку транспорта

Ограничения начнут действовать в ноябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в ноябре на нескольких участках запретят остановку транспорта и ограничат движение. Список адресов опубликовал департамент автомобильных дорог и организации автомобильного движения.

С 6 ноября остановка транспорта будет запрещена на следующих участках:

- По переулку Братскому на участке от улицы Тургеневской до дома № 1 с западной стороны и вдоль дома № 3 на улице Береговой;

- По проспекту Шолохова, 253, с южной стороны в районе 90 метров;

- По площади Карла Маркса на участке от улицы Советской до улицы 1-я Майская с восточной стороны (кроме автобусов);

- По улице Тельмана на участке от переулка Соборного до переулка Семашко с северной стороны;

- По улице Тельмана на участке от дома № 20 до переулка Семашко с южной стороны;

В этот же день на трех участках будет ограничена максимально допустимая скорость движения. Речь идет о следующих территориях:

- По улице Виталия Ходоша на участке от улицы Теряева до улицы 3-я Лазерная;

- По улице 3-я Баррикадная на участке от улицы 3-я Кольцевая до улицы 2-я Кольцевая.

- По переулку Дальний на участке от улицы Офицерская до улицы Безымянная Балка.

Стоянку транспорта также запретят на улице Тельмана — на участке от переулка Соборного до строений № 81 — 83 на переулке Семашко, с южной стороны.

Со 2 по 15 ноября будет ограничен проезд по улице Варфоломеева, в створе улицы Варфоломеева, 118 и улицы Варфоломеева, 120.

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