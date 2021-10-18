Без тепла пока остаются 167 жилых домов и 12 социальных объектов в микрорайоне Октябрьский. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тысячи жителей Новочеркасска остались без тепла по вине коммунальщиков. Такие данные были озвучены во время планерки в местной администрации.

По словам заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Бочана, без тепла пока остаются 167 жилых домов и 12 социальных объектов в микрорайоне Октябрьский.

Как оказалось, вопреки распоряжению администрации компания не запустила котельную вовремя. Причиной стали незавершенные ремонтные работы на газотурбинной теплоэлектроцентрали.

- При этом часть жителей микрорайона осталась не только без тепла, но и без горячей воды, - добавил чиновник.

По его словам, еще одна коммунальная компания запустила котельные вовремя, однако после установления циркуляционного режима на теплосети произошел порыв. В настоящее время на месте происшествия ведутся ремонтные работы, а возобновить подачу тепла компания обещает до конца сегодняшнего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда звонить в Ростове, если в вашем доме еще не включили отопление

Когда стоит бить тревогу и звонить в инстанации (подробнее)