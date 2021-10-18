Доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Ростовской области запустил ВТБ Мобайл

Жители Ростовской области смогут стать абонентами мобильного оператора ВТБ Мобайл. Для этого можно заказать доставку SIM-карты по удобному адресу или оформить eSIM в режиме онлайн.

Известно, что на ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Абоненты могут подобрать удобный тариф, определив подходящую комбинацию минут и гигабайтов.

По словам специалистов, сейчас среди абонентов наиболее востребован тарифный план «Оптимальный» — 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц.

Кроме того, клиентам ВТБ с SIM-картой ВТБ Мобайл доступны дополнительные преимущества: бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе, а также возможность оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус».

- Мы понимаем, что потребности клиентов меняются с нарастанием цифровизации клиентского опыта, − рассказал управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Поэтому для ВТБ стратегически важно постоянно расширять объем предлагаемых клиентам услуг, а также повышать качество сервиса. Мобильный оператор ВТБ Мобайл позволит жителям Ростовской области получить максимальную защиту сотовой связи и открыть для себя больше возможностей за счет интеграции с банковскими сервисами.

По словам генерального директора ВТБ Мобайл Владислава Соколова, с момента запуска к ВТБ Мобайл подключились более 300 тысяч человек. Все они ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи.

- Наша цель — предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов, поэтому мы активно выходим в новые территории. Сегодня абонентами ВТБ Мобайл уже могут стать в десяти регионах страны, - подчеркнул спикер.

НАША СПРАВКА

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. В текущем году произведено подключение еще семи регионов России, в том числе с октября 2021 сервисы оператора стали доступны жителям Ростовской области. Подробная информация по тарифам и условиям — на сайте vtbmobile.ru.