Более 160 человек приняли участие в спартакиаде Ростовской АЭС

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

На Ростовской атомной станции прошла спартакиада среди работников АЭС и членов их семей. Четыре выходных дня атомщики в командном и личном зачете сражались за звание сильнейших спортсменов атомной станции. Соревнования проходили по девяти видам спорта.

Открыл спартакиаду конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья». Следующим видом спорта стал волейбол. В это же время в Информационном центре Ростовской АЭС проходили соревнования по шахматам. Среди 21 участника разыграли два комплекта наград.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Второй день спартакиады начался с соревнований по футболу на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса Ростовской АЭС.

Параллельно в спортивном зале проходили соревнования по настольному теннису.

Через неделю, в следующие выходные, спартакиада продолжилась соревнованиями по дартсу, баскетболу, гирям и бильярду.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Теперь по итогам этих соревнований будет сформирована сборная команд атомной станции, которая будет представлять Ростовскую АЭС на отраслевых соревнованиях в следующем году.

Все участники спартакиады, получили памятные призы и подарки.