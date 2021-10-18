Пранкеры под видом полицейских выманили у жителя Ростовской области почти два миллиона рублей

В отношении подозреваемых завели дело Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Дону следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех мужчин. Дончан подозревают в том, что они обманули мужчину на один миллион 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственное управление донского Следкома.

Так, в прошлом году они, представившись полицейским, выманили в ростовчанина деньги. А затем попробовали провернуть с потерпевшим эту же схему еще раз. Только «ставка» в этот раз была чуть меньше – один миллион рублей.

Но затея злоумышленников потерпела крах. О махинациях узнали в ФСБ. Силовики задержали злоумышленников . а следком возбудил уголовные дела.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Покушение на мошенничество» и «Незаконный оборот наркотических средств», - пресс-службе регионального следкома.

Следователи собрали достаточную уголовную базу и готовятся передать дело в суд. Если вину злоумышленников признают, они могут сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителям Дона рассказали, как мошенники обманывают доверчивых жертв

Полицейские раздали памятки и показали полезные видеоролики (подробнее)